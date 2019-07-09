Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Millî Eğitim Bakanlığınca hüsnühat, ebru, minyatür, kat’ı, cilt, çini, tezhip gibi ecdat yadigârı sanat dallarını geleceğe taşıması için kurulan Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki derslere alanında dünyaca isim yapmış duayen sanatçılar girecek. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından 25 Eylül 2018’de imzalanan “Geleneksel Türk Sanatlarını Gelecek Nesillere Aktarma ve Yaşatma İş Birliği Protokolü” kapsamında, İstanbul’da kurulan lise bu yıl ilk defa 30 öğrenci alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da öğrencilerin tamamına burs desteği verilecek. Lisenin öğretim programı ve ders içerikleri, geleneksel Türk sanatlarının duayen sanatçılarının yoğun emekleri ve katkılarıyla tamamlandı. Bu isimler, genç sanatçıların yetiştirileceği lisedeki derslere girerek, eğitim alanında bir ilki de hayata geçirecekler. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi kalem işi sanatçısı Doç. Dr. Kaya Üçer, babasından devraldığı sanatını özellikle restorasyon amacıyla icra ettiğini anlattı. Ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil de çocukların ve gençlerin geleneksel Türk sanatlarına yönlenmesi için öncelikle bu sanatların sevdirilmesi gerektiğini vurguladı. Katı’ sanatçısı Meryem Güney ise bu lisenin bir başlangıç olacağını belirterek “Amaç, gençlerin popüler kültürün etkisinden kurtulmasını sağlamak” dedi.