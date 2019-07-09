Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıldığı 2016 yılından bu yana hızlı bir gelişim kaydeden İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (http://marmaraihl.meb.k12.tr/tema/) öğrencilere Fen Lisesi eğitimi verirken yabancı dil eğitimi konusunda da iddialı. Bu yıl Arapça ve İngilizce Hazırlık bölümlerinin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden okul yöneticileri her üç bölüm için yüzde 0,1 ila yüzde 5’lik dilimi hedeflediklerini ifade ediyor.

ŞAMPİYON TERCİH ETTİ

Adayların tercihleri başlarken, LGS şampiyonu Abdullah Sarim Şahin İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni tercih etti.

DENEYİMLİ KADRO

Okulda birebir fen lisesi kitapları okutulurken akademik kadronun titizlikle oluşturulduğu ve geniş laboratuvar imkânları dikkatlerden kaçmıyor. Her bir fen bilimleri dersi için laboratuvar bulunuyor. Sosyal bilimler becerileri 10.000’in üzerinde kitabı muhtevi kütüphane, okuma grupları ve araştırma projeleri ile destekleniyor. Gelecek İçin Eğitim Tasarımı adında bir veli sempozyumu düzenleyen okul, bu sempozyumda organizasyonu öğrencilere, sunumlar ise velilere bıraktı.

YURT DIŞI FIRSATI

İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi şimdiye kadar öğrencilerini parçacık fiziği ile ilgili bilimsel çalışmaları incelemek için CERN’e, Arapça eğitimi için üç kez Ürdün’e, İngilizce eğitimi için Malta’ya, evlad-ı fatihanı yâd edebilmek için iki kez Balkan ülkelerine götürerek komşu kültürlerle etkileşimde bulunmalarını sağladı. Ayrıca Kudüs, Mekke ve Medine ziyaretleri ile öğrenciler manevi gelişimlerine katkı sağladı.

SPOR FAALİYETLERİ

Spor konusunda ise lise sınırlarını zorlayan branşlar mevcut. Okçuluk, yelken, scuba diving, hapkido, karate, futsal, masa tenisi, badminton, basketbol gibi branşlarda öğrencilerin bedensel gelişimlerine katkı sağlanıyor ve liseli gençler takım olabilmeyi öğreniyor. Ayrıca ünlü sporcularla spor söyleşileri de okulun bir başka ilgi çeken aktivitesi.