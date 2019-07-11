Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yüksek lisans ve doktora öğrencisi arıyor. Peki başvuru şartları neler? Hangi enstitüler alıyor, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yüksek lisans ve doktora öğrenci alımına dair tüm detaylar haberimizde... Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2019 - 2020 eğitim öğretim yılında yüksek lisans ve doktora öğrencileri alacak. Tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular 16- 25 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılabilir. Müracaatların online olarak yapılması gerekmektedir. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yüksek lisans ve doktora öğrenci alımı...

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