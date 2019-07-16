Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) ‘Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2019’u yayımladı. Araştırmada üniversitelerdeki genel memnuniyet, ‘öğrenim deneyiminin tatminkârlığı’, ‘yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu’, ‘öğrenme imkân ve kaynaklarının zenginliği’ ve ‘kişisel gelişim ve kariyer desteği’ gibi alanlar ele alındı. Çalışma 188 üniversitede 35 bin 715 kişi ile yapıldı.

¥ ÜNİAR, kurumları ‘A+’ ile ‘FF’ arasında puanlandırdı. Sıralamada çoğunluğu vakıf üniversitesi olan 14 üniversite en yüksek puan olan ‘A+’ aldı. Bir önceki seneye nazaran 42 üniversite, genel memnuniyet puanını arttırdı. 115 üniversite puan kaybetti. Öğrencilerin en memnun olduğu üniversite Özyeğin Üniversitesi oldu. Onu, Sabancı ve Bilkent Üniversiteleri takip etti. Devlet üniversitelerinde Abdullah Gül Üniversitesi ise beşinci sırada yer aldı.

EN MEMNUN ‘TIP’ÇILAR

¥ Öğrenciler en fazla tıp fakültesinden memnun. Bunu diş hekimliği ve sağlık bilimleri takip etti. Fen-edebiyat, orman ve ziraat fakülteleri memnuniyet düzeyi en az olan fakülteler oldu. Memnuniyet düzeyi en çok düşen fakülte ise hukuk fakültesi oldu.

¥ ’Üniversitelerin yönetim ve işleyişi’ alanı öğrencilerin en memnun kalmadığı alan. Sadece 14 üniversite öğrenci işlerinin işleyişi, üst yöneticilerin ilgisi, kararlara katılım ve meselelere duyarlılık gibi konularda üst düzeyde. Bu alanda listede birinci sırada MEF üniversitesi var.

¥ Araştırmada öğrencilerin derslerin verimliliği, akademisyenlerin ders işleme biçimleriyle çalışmalar hakkında görüşler de alındı. Buna göre öğrencilerin yüzde 64’ü bunları tatminkâr bulmadı. ‘Öğrenim deneyiminin tatminkârlığı’ boyutunda 188 üniversitenin 68’i ‘B’ ve üzeri bir ortalamaya sahip. Sadece 39’u ‘A+’ ve ‘A’ düzeyinde öğrencilerini memnun edebildi. Bu alandaysa ilk sırada Sabancı yer alıyor. Boğaziçi ikinci, Abdullah Gül ise üçüncü.

EĞİTİM BAHANE REKLAM ŞAHANE!

YÖK’ün vakıf üniversite raporunda da yer alan tanıtım/reklam harcamalarıyla üniversitelerinin başarıları/memnuniyetleri arasında negatif bir korelasyon var. Türkiye’de işi sadece reklam ve PR çalışmalarıyla öğrenci çekmeye odaklanan çok sayıda vakıf üniversitesi bulunmakta. Öğrenciler açısından beklenti tuzağı kuran çok popüler üniversitelerin sayısı da az değil.

TÜRKİYE'DEKİ HER 37 İLAHİYAT PROFESÖRÜNDEN BİRİ REKTÖR

Araştırmaya göre, Türkiye’de 10 binin üzerinde profesörün olduğu tıp alanında 43 rektör, beş bin profesörün olduğu mühendislikte aynı sayı kadar rektör bulunuyor. 600 profesörün olduğu ilahiyatta ise 16 rektör var. Yani Türkiye’deki her 37 ilahiyat profesöründen biri rektör. Ayrıca devlet üniversitelerinde bu oran çok daha yüksek. Devlet üniversitelerinin %10’undan fazlasının rektörü ilahiyat formasyonuna sahip.

MEMNUNİYET ALANLARINA GÖRE İLK ON ÜNİVERSİTE SIRALAMALARI

