Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

İmam hatip okullarının müfredatlarını anlatan Yılmaz “Doğru bilgi ve doğru düşünce edinmiş gençleri ülkemize ve insanlığa kazandırma amacındayız. Bu bağlamda Türkiye’de yüzde 13,57 ile imam hatipli öğrenci oranı bulunmaktadır. 28 Şubat öncesinde Türkiye’de imam hatip okullarının oranı yüzde 9,18’di. 28 Şubat’tan 4 yıl sonra bu oran yüzde 2,61’e düştü. Bu oran şu anda yüzde 13,57. Dolayısıyla öğrenci oranında kamuoyunda oluşturulan ‘Çok fazla imam hatip var’ algısının doğru olmadığını görüyoruz” diye konuştu.