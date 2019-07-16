Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Milyonlarca üniversite adayı için kritik bekleyiş başladı. YKS sonuçları 18 Temmuz’da açıklanacak. 23-29 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapacak adaylar, 13-23 Ağustos tarihlerinde de üniversitelere kayıtlarını yaptıracak. Bu sene 1 milyon 7 bin 191 aday üniversiteli olacak. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Dr Yusuf Aksar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Yargı Reformu Stratejisi’ çerçevesinde açıkladığı 100 bin barajı ne zaman uygulanacağını ve hukuk fakültelerdeki avantaj ve dezavantajları açıkladı. Hukuk fakültelerine 100 bin barajının ilk defa ‘Yargı Reformu Strateji Paketi’ ile birlikte açıklandığını ve hukuk fakültelerinin beş sene olması konusundaki çalışmaları hatırlatan Aksar şöyle konuştu: Bu sene yüz bin barajının uygulanacağını düşünmüyorum. Bu sene de yine 190 bin barajı uygulanacak. Profesör Aksar, öğrencilerin hukuk diplomasını aldıktan sonra gireceği ‘mesleki yeterlilik sınavı’na dikkat çekti. ‘Hukuk mezunları zaten o imtihanda test edilecekler. Bence bu barajların hiçbir manası yok’ diye konuştu. Hukuk fakültelerini tercih edeceklere Aksar “Matematik ve mantık anlamında muhakeme kabiliyeti olmayan bir kişinin başarılı olma ihtimali yok” dedi.