Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Üniversite hayalini kuran milyonlarca öğrenci perşembe günü açıklanacak imtihan sonuçlarını bekliyor. “Gelecek Eğitimde” ekibi tercih yapacak öğrencilere yardımcı olacak ‘Gelecek Senin’ adlı bir platform geliştirdi. Öğrenciler tercihlerini yardıma ihtiyaç duymadan, detaylarda kaybolmadan pratik bir şekilde yapabilecek. Uygulama tablet, kiosk ve mobil cihazlarda rahatlıkla çalışıyor. Gelecek Eğitimde Derneği Başkanı Erdinç Aydoğan “Amacımız basit ve anlaşılır bir ara yüzle öğrencilerin çok daha sağlıklı bir tercih listesini hazırlamaları” dedi.