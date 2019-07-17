Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı. 2 yıllık üniversitelerin taban ve tavan puanları öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı. 17 Temmuz 2019 günü üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte adaylar şimdi de gözünü tercihlere çevirmiş durumda ve iki yıllık üniversite taban puanları araştırılan konular arasında. Peki, 2 yıllık önlisans (2 yıllık) bölümler ve taban puan sıralaması nedir? ÖNLİSANS Kontenjan listesi sorgula...



PEKİ YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.



YKS CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI



2 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ



2 YILLIK EN İYİ BÖLÜMLER HANGİLERİ 2019

Anestezi

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Fizyoterapi

Çocuk Gelişimi

İlk ve acil yardım bölümü

Diyaliz Bölümü

Ağız ve diş sağlığı bölümü

Ameliyathane hizmetleri bölümü

Sivil Savunma itfaiyecilik bölümü

Bilgisayar destek tasarım animasyon

Dış ticaret

Arıcılık

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Laborant ve Veteriner Sağlık

Nükleer Tıp Teknikleri

Büro Yönetimi

Medya ve İletişim

Reklamcılık

Yerel Yönetimler

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

Grafik Tasarımı



2019 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJAN KILAVUZU



YKS 2019 SINAV SONUÇ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Üniversite adayları YKS sonuçları ÖSYM'nin sonuç veya aday işlemleri sayfası (ÖSYM AİS) üzerinden ulaşabilecekler. Adaylar sonuçlara TC. Kimlik No ve ÖSYM şifresi ile sonuçlara ulaşabilecekler. Ayrıca e-Devlet uzantısı ile ÖSYM AİS'e giren adaylar ise e-Devlet şifreleri ile sonuçlara ulaşabilecekler.

YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2018 YKS TAVAN-TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ



YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

Adayların, ÖSYM'nin yayınladığı “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU”nu internet sitesinden indirmeleri ve incelemeleri gerekiyor. Tüm işlemler, 600'den fazla sayfası olan bu kılavuzda anlatılıyor.

Üniversiteye yerleşmek için adayların önünde iki seçenek var:

1. Merkezi Yerleştirme için tercih yapmak ve ÖSYM'ye göndermek.

2. Özel Yetenek Sınavı ile yerleşmek için ilgili üniversitelere bireysel başvuru yapmak.



YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

2019-YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ



Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecek:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacak.

Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.

Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testte hatalı soru bulunduğu takdirde ilgili testte en az bir cevabı bulunan tüm adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecek ve adayların puanları diğer sorulara verdikleri cevaplarla birlikte hesaplanacak.

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Değer Aralıkları 250-500 olacaktır. OBP, Türkiye geneli değerlendirmeye esas alınarak, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.

Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. 50’nin altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Daha sonra bu OBP, herkes için tek katsayı olarak kullanılan 0.12 katsayısı ile çarpılarak okuldan gelecek net puan hesaplanacaktır.

Sonuç olarak en düşük notlara sahip bir öğrenciye okuldan 30 gelirken (0.12 x 250=30) 500 OBP’ye sahip öğrenciye 60 (0.12 x 500= 60) gelecek.

Yani okul puanları hesaplanırken herkes için tek katsayı kullanılacak. Tüm öğrencilerin OBP’si 0.12 katsayısı ile çarpılacak.

Öğretmen lisesi mezunları alanlarındaki öğretmenlik bölümlerini seçtiğinde ve meslek lisesi mezunları da kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde (MTOK bölümleri hariç diğer 4 yıllık lisans bölümleri) OBP’leri 0.06 ek katsayısı ile çarpılacak (En fazla 30, en az 15 net puan gelecek) ve bulunan değer, 0.12 katsayısıile hesaplanan puana eklenecek. Yani toplamda okul puanları 0.12 + 0.06= 0.18 ile çarpılarak toplamda en fazla 90 puan olabilecek.

Okul birincileri için puan hesaplama

Okul birincisi de olsa diploma notu diğerleri gibi önce 5 ile çarpılacak, daha sonra çıkan sayıda 0.12 katsayısı ile çarpılacak.

(Okuldan Gelecek Puan Hesabı)

Ek puanın en büyük değeri 500 x 0.06= 30 olacaktır.

Yani Meslek lisesine ve öğretmen lisesine en fazla 30 ek puan gelebilecek.

Tercihler sonucu üniversitede bir bölüm kazanıpta gitmeyen (Açıköğretimin kontenjansız bölümleri ve sınavsız geçişle bir yere yerleşenler hariç) öğrenciler o sene tekrar sınava girdiklerinde 0.12 OBP katsayısı yarı yarıya düşürülerek 0.06 ile çarpılacak ve varsa 0.06 ek puan katsayısı yarı yarıya düşülerek 0.03 ile çarpılacaktır.

Yeni OBP sisteminde okul birincisine direkt 60 gelmeyecek.

YKS puanları ne kadar süre geçerli olacak?

Temel yeterlilik testi önlisans ve lisans için baraj puanlarını belirleyecektir. Lisans programlarını tercih etmek için baraj puanları değişmeyecektir. 150 puanın altında olan adayların tercih hakkı olmayacak. 180 üstü olanlar hak kazanacak. 200 ve üzeri olan puanlar bir sonraki yıl içinde geçerli olacaktır.



YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her testiçin ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

* A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.

* AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D).Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmyks taban puanlarıiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

YKS'DE BARAJ PUANI VAR MI?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.



YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

Adayların, ÖSYM'nin yayınladığı “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU”nu internet sitesinden indirmeleri ve incelemeleri gerekiyor. Tüm işlemler, 600'den fazla sayfası olan bu kılavuzda anlatılıyor.

Üniversiteye yerleşmek için adayların önünde iki seçenek var:

1. Merkezi Yerleştirme için tercih yapmak ve ÖSYM'ye göndermek.

2. Özel Yetenek Sınavı ile yerleşmek için ilgili üniversitelere bireysel başvuru yapmak.

YETENEK SINAVI İLE YERLEŞMEK

Özel Yetenek Sınavı ile yerleşmek isteyen adaylar, üniversitelerin ve gidecekleri fakültenin duyuru sayfalarını takip etmeler gerekiyor. Bu duyuru sayfalarında başvuru tarihleri, başvuru için gereken belgelerin listesi ve diğer bilgileri içeren kılavuzlar yer alıyor. Bu bilgiler üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebildiği için adayların her üniversitenin sayfasına ayrıca bakması gerekiyor.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Tercihler Ne Zaman Yapılacak?

Tercih işlemleri, 23 Temmuz salı günü başlıyor ve 29 Temmuz Pazartesi gecesi 23:59:59'da sona eriyor. Tüm işlemler https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak.

ORTA ÖĞRETİM PUANI (OBP) NASIL HESAPLANIYOR?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

YKS'DE BARAJ PUANI KAÇTIR?

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2019 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.

YKS PUAN HESAPLAMA

TYT Puan Hesaplama Nasıl Olacak?

Gelin biraz TYT sınav sisteminden bahsedelim. Temel Yeterlilik Testinde soru sayıları şu şekildedir;

40 Türkçe

40 Matematik

20 Sosyal Bilimler (5 Coğrafya, 5 Tarih, 5 Felsefe, 5 Din)

20 Fen Bilimleri (6 Biyoloji, 7 Fizik, 7 Kimya)

Bu sınavda genel olarak Türkçe ve Matematik sorularının her birinden 3.3 civarı puan gelmektedir. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerinden ise 3.4 civarı puan gelmektedir.

AYT Puan ve Sıralama Hesaplama Nasıl Olacak?

Alan Yeterlilik Testinde ise soru sayıları şu şekildedir;

Matematik: 40 soru (11-12 Geometri)

Fen Bilimleri: 40 soru (14 Fizik, 13 Kimya, 13 Biyoloji)

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1: 40 soru (24 Edebiyat, 10 Tarih, 6 Coğrafya)

Sosyal Bilimler-2: 40 soru (11 Tarih, 11 Coğrafya, 12 Felsefe, 6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

Bu sınavda eşit ağırlık, sözel ve sayısal öğrencilerinin çözmesi gereken testler farklıdır. Şimdi gelin bundan bahsedelim.

Eşit Ağırlık öğrencileri AYT testinden Matematik + Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 çözmelidir.

Sayısal öğrencileri AYT testinden Matematik + Fen Bilimleri çözmelidir.

Sözel öğrencileri AYT testinden Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 + Sosyal Bilimler 2 testlerini çözmelidirler.

Her puan türü kendi testlerinden zorunludur. Diğer testleri çözmek zorunda değilsiniz. Fakat isterseniz çözebilirsiniz. Diğer testler mesela Sayısal puanınıza etki etmez. Fen Bilimleri testini çözerseniz eşit ağırlık ve sözel puanlarınız etkilenmez.

TERCİH NASIL YAPILACAK ?

Adaylar tercihlerini,T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternetadresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.



2019-YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

2018-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

2019-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar “2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2018 Temmuz ayının ilk haftası içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

2019-YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ