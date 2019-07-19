Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merakla beklenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. İhlas Koleji açıklanan sonuçlara göre geçtiğimiz yıl yakalamış olduğu yüksek başarıyı bu yıl da devam ettirdi. Bu seneki sonuçlara göre İhlas Koleji, ilk yüzde 1, ilk 5 yüzde 6, ilk binde 9 ve ilk 5 binde toplam 80 derece elde etti. Geçtiğimiz yılın YKS Türkiye Şampiyonu olan İhlas Kolejinin bu yılda başarılı çizgisini koruduğunu belirten İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, sonuçlardan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Başarının bir ekip işi olduğunun altını çizen Yeltekin “Liselerimizde üniversiteye hazırlık aşamasını 9. sınıftan itibaren başlatıyoruz. Bu hazırlıklar 12. sınıfla birlikte son safhaya giriyor. Bu yıl da öğrencilerimiz eğitim kadromuzun hazırlamış olduğu yoğun bir çalışma müfredatıyla sınavlara hazırlandılar. Tüm bu çalışmaların neticesinde yine başarılı sonuçlar almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz rehber öğretmenler ile geleceklerine yön verecek üniversite tercihleri için bir araya gelmeye başladılar. Hedefimiz onları mutlu edecek meslekleri icra etmelerine vesile olmak. Tercih yapacak tüm öğrencilere de tavsiyem ilgi duydukları ve severek okuyacakları bölümleri tercih etmeleridir. Çünkü seçecekleri bölümler onların mesleki hayatlarını da tayin edecek” dedi.

DÖRT DEFA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

İzmir’de düzenlenen Türkiye Arena Uzun Kulvar 13-14 Yaş Erkek Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda İhlas Koleji’nin şampiyon yüzücüsü Bera Kayra Sarıkaya, 4 Türkiye şampiyonluğu kazandı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına İzmir Narlıdere Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılan şampiyonada Bera Kayra Sarıkaya sırasıyla, 50 metre sırtüstü, 100 metre sırtüstü, 200 metre karışık ve 400 metre karışık dallarında şampiyonluğa ulaştı. Üç gün süren şampiyonanın yorucu geçtiğini ifade eden Sarıkaya “Oldukça güçlü rakiplerimin yanında şampiyonluklara ulaşmaktan dolayı çok sevinçliyim. Bu başarımı millî takımda da sürdürmeyi hedefliyorum” dedi. İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Bera’nın elde etmiş olduğu başarıların gelecek adına önemli mesajlar verdiğini vurguladı. Yeltekin “Ülkemizin çok değerli pırıl pırıl bir sporcu kazandığına inanıyorum. Bera aynı çalışma azmiyle devam ederek gelecekte ülkemize daha nice başarılar getirecektir” ifadelerini kullandı.