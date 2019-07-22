LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı. LGS Sonuç Sorgula Öğrenmek için sitemizdeki 'MEB Sorgulama Sayfası'na tıklamanız yeterli. İşte son dakika LGS birinci yerleştirme sonuçları... Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. LGS yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu.
LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı | LGS Sonuç Sorgula Öğren
22.07.2019 - 09:04 | Son Güncelleme: 22.07.2019 - 09:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı. LGS Sonuç Sorgula Öğrenmek için sitemizdeki 'MEB Sorgulama Sayfası'na tıklamanız yeterli. İşte son dakika LGS birinci yerleştirme sonuçları
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638715 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/638715.aspx
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