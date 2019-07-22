LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı.
LGS yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları yayımlandı
22.07.2019 - 16:54 | Son Güncelleme: 22.07.2019 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı.
Etiketler : LGS,
638832 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/638832.aspx
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