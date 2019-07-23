Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın, lisans ve ön lisansta geleceğin meslekleri programları arasında gösterdiği “yapay zekâ mühendisliği” alanı Hacettepe Üniversitesinde açılacak. Bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzuna göre 30 öğrencinin kabul edileceği bölümün çalışmalarını yürüten Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebru Akçapınar Sezer, açıklamalarda bulundu. Son yıllarda sayısal veri miktarındaki üstel artışla beraber bu verilerin işlenmesinin ve anlamlandırılmasının çok büyük önem kazandığını dile getiren Sezer, bu noktada yapay zekâ yaklaşımlarının çok çeşitli çözümler sunduğunu aktardı. Sezer “Yapay zekâ mühendisliği programı farkını, öğrencilere sunduğumuz ve öğrencilerimizin yapay zekânın farklı konularında uzmanlık kazanmalarına olanak veren tematik teknik seçmeli derslerle gösterecek. Bu amaçla, ‘algı ve dil’, ‘büyük veri ve yapay öğrenme’, ‘medikal yapay zekâ’ ve ‘karar verme ve robotbilim’ gibi ders kümeleri tanımladık. Öğretim kadromuzdaki genişlemeyle paralel olarak bu ders kümelerine yenileri de eklenecek. Stratejik planımızı buna göre oluşturduk” dedi.