Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM'nin 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda, "geleceğin meslekleri" olarak tanımlanan bilgi güvenliği teknolojisi, yazılım geliştirme, hibrit ve elektrikli taşıtlar teknolojisi, üç boyutlu modelleme ve animasyon gibi bölümler de yer aldı. Bu kapsamda Yeditepe Üniversitesinde açılan lisans düzeyindeki ilk "bilgi güvenliği teknolojisi" bölümüne tam ve yüzde 50 burslu olarak toplam 23 kontenjan tanındı. Eğitim dili İngilizce olan programa adaylar sayısal puan türünden tercihte bulunabilecek. Bir başka yeni lisans programı "yazılım geliştirme" bölümü de yine Yeditepe Üniversitesinde toplam 22 kontenjanla eğitime başlayacak. Hacettepe Üniversitesi'nde açılan yapay zekâ mühendisliği programına da 30 öğrenci alınacak.



41 ÖĞRENCİ ALINACAK

Lisansın yanı sıra ön lisans programlarında da gelecekte ülkelerin kalkınmasında rol oynayacak teknolojilere yönelik insan gücünü yetiştirecek bölümler yer aldı. Bu kapsamda geleceğin meslekleri arasında gösterilen "üç boyutlu modelleme ve animasyon" bölümüne bu yıl ilk defa öğrenci alınacak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde açılan bölüme okul birincisi kontenjanı dâhil 41 öğrenci kabul edilecek. Kılavuzda dikkati çeken ve ilk defa öğrenci alınacak programlar arasında yer alan bir diğer bölüm ise "hibrit ve elektrikli taşıtlar teknolojisi" oldu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde açılan ve geleceğin taşıtlarının üretilmesinde yer alacak gençlerin yetiştirileceği bölüme alınacak öğrenci sayısı okul birincisi kontenjanı ile 41 olarak belirlendi. İstanbul Kültür ile Ostim Teknik üniversitelerinde açılan "dijital medya ve pazarlama" bölümünde ise burslu ve yüzde 25 ile 75 arasında değişen oranlarda indirimli olarak toplam 80 öğrenci öğrenim görecek.



BU YIL YENİLERİ EKLENDİ

Son yılların öne çıkan alanlarından ön lisans düzeyindeki "bilgi güvenliği teknolojisi" bölümünün bulunduğu üniversitelere de bu yıl yenileri eklendi. Bandırma Onyedi Eylül, Bingöl, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Hatay Mustafa Kemal, Isparta Uygulamalı Bilimler, İstanbul Gedik, İstanbul Gelişim, Osmaniye Korkut Ata, Ostim Teknik, Selçuk, Toros ve Ufuk, bu alanda ilk defa öğrenci alacak üniversiteler olarak kılavuzda yer aldı. Öğrenciler ön lisans programlarını Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanlarına göre tercih edebilecek.