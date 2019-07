Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Yorucu ve stresli bir dönem geride kaldı. Tercih yapacak genç arkadaşlar her şeyden önce rahat olun. Bu tercih hayati bir seçim değil. Bütün mesele kendinizi tanımaktan geçiyor. 'En zor bilim, kendini bilmektir' der Miguel de Unamuno. Bırakın her şeyi bir kenara, oturun ve şunu düşünün: Ben ne yaparken sıkılmıyorum? İşte bunun cevabı ne ise onu tercih edin. Bakkal Mesut'un, komşunuz Tülay Teyze'nin ne diyeceğini umursamayın. İçe dönük bir yapınız varsa insanlarla iç içe olduğunuz bir mesleği yaparken ne kadar başarılı ve mutlu olabilirsiniz ki...



Dört sene eğitim alacaksanız ama o meslek grubunda ortalama 40 yıl geçireceksiniz. Üniversite hayatınızı sakın işkence hâline getirmeyin.

Tercih yapacak arkadaşlar, iş bulacağınız yer kesinlikle üniversite değil. Üniversiteler yakın tarihe kadar meslek edindirme kurumlarıydı. Bu durum değişti. Üniversiteler artık gençleri geleceğe hazırlayan kurumlar. Çünkü gelecek çok değişken. Önümüzdeki beş yılda bugünkü mesleklerin birçoğu olmayacak. 2030’da 20 milyon insan yapay zekâ sebebiyle işini kaybedecek. Öğrencinin hangi tür bilgiyi nerede bulabileceğini öğrenmesi gerekiyor. Üniversite burada sadece bir anahtar. Hangi üniversite ve bölümde okursanız okuyun ilk amacınız kendinizi geliştirmek olsun. Yoksa Hacettepe de Bayburt Üniversitesi de bir olur sizin için.

Popüler meslek tuzağına da sakın düşmeyin. Bazen hiç tanınmamış meslekler yayın organları aracılığıyla çok tanınır ve popüler hâle gelebiliyor. Fakat üzerinde düşünülmesi gereken, bu popüler mesleklerin de zaman içerisinde etkisinin azalabileceğidir. Daha çok iş dünyasının arz talep dengesine bağlı bir popülerlik söz konusu. Popüler olan şeyler her zaman en iyi olan şeyler değildir.



Bu süreçte anne babaların fazla yönlendirici olmaları, baskıcı tutum sergilemeleri büyük hata olur. Özellikle ebeveynlerin zamanında doyuramadıkları ihtiyaçlarını, başaramadıklarını çocukları üzerinden gidermeye çalışması çocuğa büyük bir haksızlık olacaktır.

Son bir not... Sıradan bir üniversitenin iyi bir bölümündense iyi bir üniversitenin sıradan bir bölümünü tercih edin.