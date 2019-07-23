Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları, özel yurtlar ve kiralık evler olmak üzere üç seçenekleri var. İlk tercihler genelde KYK yurtları oluyor. KYK'nın yeterli gelmediği şehirlerde öğrencilere özel yurt ya da kiralık ev seçenekleri kalıyor. Her bütçeye uygun özel yurt var ancak kalite arttıkça fiyat da artıyor. Bazı yurtlar öğrencilere sadece oda imkânı sağlarken bazı yurtlarda yemek, üniversiteye servis gibi imkânlar da sunuluyor. Sağladığı imkânlara göre aylık ücretleri 350 TL’den başlıyor, 7.000 TL’nin üzerine kadar çıkabiliyor. Bazı yurtlar, ücretleriyle vakıf üniversitelerinin eğitim ücretlerini aşıyor. Aylık ücreti düşük olan yurtların bir kısmında elektrik, su, çamaşır yıkama için ekstra ücret talep ediliyor. O sebeple ekstra istenen ücretler, yurdun konumu, kurallar gibi konulara kayıt yaptırmadan önce dikkat etmek gerekiyor. İlk yıl, hem yaşadığı şehri tanımadığı hem de arkadaşı olmadığı için öğrencilerin tercihi yurtlardan yana oluyor. İkinci yıldan itibaren üç arkadaş bir araya gelerek ev kiralıyor.