Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL

2004 yılında 200 kız öğrenciyi destekleyerek başlayan proje kapsamında, şimdi her yıl 1.200 Yıldız Kız burs alarak eğitimini sürdürdü. Okullarını başarıyla tamamlayan kızlara proje kapsamında istihdam imkânları sunuluyor. Burs verilen öğrencilere İngilizce ve kodlama gibi mesleki gelişim eğitimleri veriliyor. Şu ana kadar yaklaşık 5 bin öğrenciye dokunuldu. Ayrıca, Mercedes-Benz Türk üretim tesislerinde çalışan kadınların yüzde 20’si “Her Kızımız Bir Yıldız” bursiyerlerinden oluşuyor. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün “Kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesi çarpan etkisi oluşturuyor; ekonomik büyümeyi ve her alanda gelişmeyi hızlandırıyor” dedi.