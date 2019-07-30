Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Türkiye Barolar Birliği, Mitchell Hamline School of Law ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından ‘21. Yüzyılda Hukuk Eğitimi Çalıştayı’ düzenlendi. Toplantıda eğitim bilimleri açısından hukuk, eğitimlerin süresi ve program yapılandırılması, baroda staj, mezuniyet sonrası sınavlar gibi birçok konu masaya yatırıldı. Çalıştayın sonuçları Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ve akademisyenlerin katılımı ile açıklandı. Buna göre avukat olmak isteyen hukuk fakültesi öğrencilerinin okulu bitirmeden mesleki yeterlilik sınavına zorunlu tutulacağı kararı kabul edildi. Hukuk fakültesindeki eğitimin beş yıla çıkması konusunda ise olumsuz karar alındı. Konuya ilişkin bilgilendirmede bulunan Bahçeşehir Üniversitretsi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu “Değindiğimiz konular genellikle yargı strateji paketindeki konulardı. Hâkim ve savcılıkta bugün sınav var. Avukatlıkta sınav olmaması herkes tarafından bir büyük eksiklik olarak nitelendiriliyor. Dünyada avukatlıkta sınav olmayan tek ülke kaldı; Türkiye” dedi.

DÖRT SENE YETERLİ SÜRE

Hukuk fakültelerinde eğitim süresinin beş seneye çıkarılması da çalıştayın ana gündem maddelerinden biriydi. Ancak bu konuda görüş ayrılıkları olduğunu ve beş yıla çıkmasını isteyenlerin azınlıkta kaldığını belirten Nuhoğlu “Hukuk fakültesinde okuyanların ekonomik durumuna bakıldığında ailelere ve öğrencilere fazladan bir yıl daha ekonomik yük getirecektir. Eğer istenirse beş yılda verilecek olan eğitim dört yılda da verilebilir” ifadelerini kullandı.

3+2 SİSTEMLİ TEKLİF

Prof. Dr. Nuhoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Hukuk fakültesi eğitiminin beş yıla çıkarılmasında o da ileri sürüldü. Üç artı iki şeklinde. İki yıl yüksek lisans ve uzmanlaşma eğitimi. Uzmanlaşma eğitimi getirildiği zaman her avukat her davaya giremeyecek. Bazı önemli büyük davalarda uzman avukatların girebilmesi sonucu ortaya çıkacak. Beş yıllık eğitim olursa bunun 3+2 son iki yılı uzmanlık eğitimi şeklinde olabileceği de belirtildi.

İÇERİK NASIL OLACAK?

Akademisyenlerin çok fazla hukuk fakültesi olduğundan şikâyetçi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Nuhoğlu: Hukuk eğitiminde sınav gelmeli. Çok fazla hukuk fakültesi var. Eğitimin düzeyi çok farklı. O bakımdan mutlaka sınav gelmeli. Fakat bu sınavların çoktan seçmeli olmaması lazım. Çünkü öğrencinin muhakeme yeteneğini ölçmemiz gerekiyor. Bir de çoktan seçmeli sınavlar yaptığımız zaman öğrenciyi ezbere itiyoruz. Hâlbuki biz öğrencilere ‘Ezberlemeyin, çeşitli çözüm metotları düşünebilin’ diyoruz. Fakat test yaptığımızda ezbere yönelteceğiz. O yüzden imtihan gelmeli ama ucu açık sorularla bu sınav olmalı. Hukuk eğitimine katkısı olan her kurumdan insanların katıldığı bir komisyon tarafından ucu açık sorularla bu imtihan yapılmalı.