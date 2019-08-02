Uluslararası eğitim son yıllarda bütün dünyadan önemli bir konu... IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar “Yılda 100 bin öğrenci Türkiye’den yurt dışına eğitim için çıkarken, şu an 125 bin uluslararası öğrenci Türkiye’deki üniversitelerde eğitim görüyor. Bu rakam, 7 yıl önce yaklaşık 25 bin civarındaydı” dedi. Yurt dışında eğitime gidilen yerlerin üç kategoride değerlendirilebileceğini belirten Akar, şöyle konuştu: Birincisi ABD, İngiltere ve Kanada gibi ülkeler... Bunlar her zaman dünyada en çok öğrenci çeken ülkeler... Türkiye’den de öğrenci ve ailelerin ilgisi bu ülkeler yönünde... İkinci grup ülkeler Avrupa ve Doğu Avrupa ülkeleri... Üçüncü grup ise son 10 yılda atak gösteren Rusya, Çin ve Malezya gibi ülkeler... Son zamanlarda Türk öğrenciler bu ülkelere de ilgi göstermeye başladı. Eğitim maliyetlerinde ABD, İngiltere ve Kanada gibi ülkeler en pahalı ülkeler... Yıllık 50 bin liradan 150-200 bin liraya kadar maliyet olabiliyor. İkinci grup Avrupa ülkelerinde, yani Almanya, Fransa, Macaristan gibi ülkelerde eğitim maliyeti yıllık 15 bin lira ila 50 bin lira arası diyebiliriz. Üçüncü grup olan Rusya Çin gibi ülkelerde ise maliyetler daha düşük, yıllık 5 bin lira ila 15 bin lira arası bir ücretle kaliteli eğitim alınabiliyor. Deniz Akar, Türkiye’nin, yurtdışından eğitime gelen ve yurt dışına gönderdiği öğrenciler konusunda dengeyi yakalayan ülkelerden biri olduğunu belirterek, şöyle devam etti: Yılda 100 bin öğrenci Türkiye’den yurt dışına eğitim için çıkarken, şu an 125 bin uluslararası öğrenci Türkiye’deki üniversitelerde eğitim görüyor. Bu güzel bir gelişme. Türkiye, bu anlamda fazlası olan bir ülke... Bu rakam, yaklaşık 7 yıl önce 25 bin civarındaydı. 25 bin öğrencinin çoğu da bursluydu. Türkiye’de vakıf üniversitelerinin sayısının artması ve bu üniversitelerin öğrencileri ‘paralı öğrenci’ statüsünde getirmesi artışa ciddi katkı yaptı. Şu an gelen öğrencilerin yarısı, 50-60 bini paralı vakıf üniversitelerinde eğitimlerine devam ediyor.
BÜYÜK İVME KAZANDIK
Son yıllarda Türk üniversitelerinin eğitim sisteminin Afrika’da büyük ivme kazandığını anlatan Akar, Afrikalı öğrencilerin eskiden daha çok Batı Avrupa ve ABD’yi tercih ettiğini, şu anda ise Afrikalı öğrenciler için Türk üniversitelerinin neredeyse Çin üniversiteleri ile rekabet ettiğini, bunun da Türkiye’nin yükseköğretimde ciddi aşama kaydettiğini gösterdiğini söyledi.
TIP VE ECZACILIK REVAÇTA
Yurt dışından gelen öğrencilerin Türkiye’de en çok sosyal bilimler ve mühendislik gibi bölümleri tercih ettiğini belirten Akar, son zamanlarda tıp fakültesi, diş hekimliği ve eczacılık gibi bölümlere de büyük ilgi olduğunu anlattı.
YÖK’ÜN ATTIĞI ADIM YENİ BİR DÖNEMİN HABERCİSİ
BARAJLAR ESNETİLDİ SINIRLAR KALDIRILDI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 6 Nisan’da aldığı kararla Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin en fazla yüzde 50’sine kadar yurt dışından öğrenci kabul etme sınırlamasını kaldırdı. Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri için istisnai şartlar getirildi; belirli oranın üstünde yurt dışından öğrenci kabul etmek isteyen üniversitelerin “ayrı bir sınıf” açabileceği belirtildi. YÖK Başkanı Yekta Saraç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi: Kaliteden taviz vermeden ülkemizi yükseköğretimde bir cazibe merkezi hâline getirmek için adımlar atıyoruz. ‘Yeni YÖK’ olarak, ülkemiz yükseköğretiminin uluslararasılaşmasına büyük önem veriyoruz.
1982-2014 yılları arasında 15 ülke ile yükseköğretim alanında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalayan Türkiye’nin son dört yılda mutabakat zaptı imzaladığı ülke sayısı 34’e ulaştı. 2015’te 40 bin civarındaki yabancı öğrenci sayısının bugün 148 bine ulaşmasını “Yeni YÖK’ün izlediği uluslararasılaşma politikasının açık bir başarısı” olarak gördüğünü belirten Saraç “Üniversitelerimize uluslararası öğrenci çekme bağlamında son yıllarda yakaladığımız artış oranlarının, Batı Avrupa ülkelerinde bile benzeri görülmemekte. ‘Yeni YÖK’ olarak ülkemizi yükseköğretimde bir cazibe merkezi hâline getirmeye çalışırken, bunu kaliteden taviz vermeksizin gerçekleştirmenin ne denli önemli olduğunun da bilincindeyiz” şeklinde konuştu.
TÜRKİYE, YENİ GÖZDE DURUMUNDA
Alınan bütün bu kararlarla birlikte yurt dışından gelen öğrenci sayısında bir artış hedefleniyor. Dünyada ortalama 7 milyon dolaşan öğrenci var. Kaliteli eğitimiyle Türkiye gençlerin yeni gözdesi durumunda...