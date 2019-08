Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) artan ilgi üzerine ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları ile ilgili bir karar aldı ve yabancı öğrenciye sınırı kaldırdı. Bu kararla Türkiye’nin yabancı öğrenci merkezi olmasının önünün açılması hedefleniyor. Türkiye’de herhangi bir üniversitede lisans veya ön lisans eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin mutlaka Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’na (YÖS) girmesi gerekiyor.



Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, YÖS sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanıyor. 2010 yılına kadar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YÖS, 2011 yılında alınan kararla üniversitelerce düzenleniyor. Yurt dışından kabul edilecek öğrenciler tamamen üniversitelerin kendi bünyelerinde belirledikleri kriterlerle değerlendiriliyor. Sadece yabancı uyruklu öğrencilerin girebildiği sınava başvuracak adayların lise veya dengi okullardan mezun olması ya da mezuniyetine bir yıl kalmış olması gerekiyor.

TARİHLER DEĞİŞİYOR

Üniversiteler, resmi internet sitelerinden başvuru şartlarını ve sınav tarihlerini duyuruyor. YÖS adaylarının, Türkiye’de eğitim almayı düşündükleri üniversiteyi seçerek bu duyuruları takip etmesi gerekiyor.





DUYURULARI TAKİP EDİN

BURSLARI KAÇIRMAYIN

> Mevlana Değişim Programı: Yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini öngören bir programdır.

> Farabi Değişim Programı: Yurt içindeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

> 100/2000 YÖK Doktora Bursu: Ülkemiz için öncelikli alanlarında nitelikli bilgi üretmek amaçlı doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için YÖK Başkanlığınca verilen bir doktora burs programıdır.

> Yabancı Uyruklu Öğrencilere Burs: Yükseköğretim kurulunun işbirliği protokolü ve/veya mutabakat zaptı imzaladığı ülkelerden gelen ve devlet yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen yabancı uyruklu öğrencilere verilen burs programıdır.

> YÖK Destek Bursu: Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet üniversitelerindeki desteklenmesine karar verilen lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere Yükseköğretim Kurulunca belirlenen miktarda ve sürede verilen aylık burs programıdır.

> Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı: 2016-2017 eğitim öğretim yılından başlayarak “Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı” ile YÖK Yürütme Kurulunca belirlenen alanlarda yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan projelerin YÖK Başkanlığınca desteklenmesine ilişkin programdır.

> YÖK Türkoloji Bursu: Yükseköğretim Kurulunun işbirliği ve/veya mutabakat zaptı imzaladığı ülkeler öncelikli olmak üzere, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek yurtdışındaki ülke ve yükseköğretim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı, Türkoloji ve Türk Dili programlarında öğrenim gören ve bulunduğu ülkenin vatandaşı olan lisans öğrencilerine verilen bir burs programıdır.

> YÖK-Yabancı Dil Eğitim Bursu: Devlet üniversitelerinin doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya Dr. öğretim üyesi kadrolarında görev yapmakta olan öğretim elemanlarının, yabancı dil seviyesini yükseltmek için yurtdışında katıldıkları yabancı dil kursu giderlerinin desteklenmesi amacıyla verilen burs programıdır.







DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GELDİLER

GÜZEL HATIRALARLA TÜRKİYE'DEN AYRILDILAR

Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki dostluğun ve kültürel bağların pekişmesi amacıyla 2009’dan beri farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü, dünyanın dört bir yanından gençleri düzenlediği yaz okulu programlarında bir araya getirdi.



Bu yıl 10. defa düzenlenen “Türkçe Yaz Okulu”nun yanı sıra Arkeoloji, Edebiyat, Bilim ve Türk Sineması alanlarında da yaz okulları düzenleyen enstitü, bu okullarda tüm dünyadan gençleri Türkiye’de buluşturdu. Kapanış töreninde konuşan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş şunları söyledi: Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki dostluğun ve kültürel bağların pekişmesi amacıyla 10 yıl önce kurulan enstitümüz; Türk insanını, kültürünü, edebiyatını ve yaşam tarzını dünya ile buluşturmak için her yıl binlerce faaliyet yürütüyor. Hiç şüphesiz bunların en önemlisi de gençlerle yaptığımız yaz okullarıdır. Enstitümüzün kuruluşundan bu yana geçen on yıl zarfında sadece Türkçe Yaz Okulu düzenliyorduk. Geçtiğimiz yıl buna Türk Sineması Yaz Okulunu dâhil ettik. Bugün ise edebiyat, arkeoloji ve bilim yaz okullarını da ekleyerek 5 farklı kategorideki yaz okulu ile 60 ülkeden 200 genci ülkemizde ağırladık ve onları kültürümüz ile buluşturduk.



Yaz okulları için ülkemize gelen gençlerden bir ricası olduğunu da sözlerine ekleyen Ateş, gençlerden; buradan ayrıldıktan sonra Türkiye’yi unutmamalarını ve gittikleri her yerde Türkiye’yi kalplerinde taşımanın yanında ülkemizle somut ilişkiler içerisinde olmalarını istedi.



Mahmut Özay mahmut.ozay@tg.com.tr