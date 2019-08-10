Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırk beş seneden bu yana öğrenci yurtlarında vatanına, milletine ve insanlara faydalı 10 binlerce genç yetiştirdiğini belirten İhlâs Vakfı, aynı hızla hizmete devam ettiğini açıkladı. Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayları ile ‘Kamu Yararına Çalışan Vakıf’ statüsü verilen İhlâs Vakfının öğrenci yurtlarında erkek öğrenciler barınabilirken Türkiye genelinde 32 erkek öğrenci yurdu ile üç bin civarında öğrenciye barınma imkânı sağlanıyor. Yurtlarda öğrencilere 2-3-4-5 ve 6 kişilik alternatif odalar sunuluyor. Etüt ve çalışma salonları ile öğrencilerin her türlü konforu düşünülürken öğrenciler boş zamanlarını sosyal alanlar, kafeterya ve spor odalarında değerlendirebiliyor. İhlâs Vakfı Yurtlarına kayıt yaptıran bütün öğrencilere devlet dokuz ay boyunca barınma ve yemek yardımı yapıyor. Öğrencilere hafta sonları tarih ve kültür gezileri tertip ediliyor, eğitim danışmanlardan rehberlik hizmetleri, iş hayatına hazırlık seminerleri, uzmanlarından tarih ve kültür sohbetleri sunuluyor. İHA