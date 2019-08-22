Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mesleki gelişim programı, dün Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tanıtıldı. Toplantıda konuşan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Bütün okullarımızda tasarım odaklı düşünme anlayışının gelişmesiyle ilgili bir ümidimiz var. Bu yüzden, bu alanlardaki öğretmenlerimiz ile taze başlangıç yapalım ve ortaya çıkacak yapının ölçeklendirilmesi anlamında yeni çalışmalarımız olsun istedik” dedi. Bakan Selçuk, ayrıca “Öğretmenin mesuliyeti çok farklı. Bir insan nasıl anne babasının rızasını almak zorundaysa, öğretmen de öğrencilerin rızasını almak zorunda. Eğer rızasını almıyorsa o zaman onun hukukunu koruyamıyor demektir. Bu tür becerilerle biz çocuklarımızın rızasını daha iyi alacağız” ifadelerini kullandı. Selçuk, konuşmasının ardından hizmet içi eğitime katılan 80 öğretmene sertifika verdi. Bu öğretmenlerin, aldıkları eğitimi görev yaptıkları illerde meslektaşlarına aktarması planlanıyor.