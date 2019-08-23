Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Millî Eğitim Müdürlüğünce, Ticaret ve Sanayi Odasının yanı sıra Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile başlatılan proje ile 8, 9 ve 10’uncu sınıfta okuyan öğrenciler, başta şehir merkezindeki tarihi Uzun Çarşı olmak üzere, çeşitli bölgelerdeki iş yerlerinde çalışmaya başladı.

İş hayatına ve ticarete yakınlıklarına göre değerlendirilen öğrenciler, müşteriyle ilişkiler, ürün satmanın incelikleri, vitrin dizaynı gibi konularda esnafın yanında tecrübe kazanıyor. Öğrenciler, projeye katılan iş yerlerinde altı hafta çalışarak esnaflığın inceliklerini öğreniyor.

Konfeksiyon mağazasında çalışan ortaokul öğrencisi Filizcan Özgüneş, “Buraya geldiğimden bu yana iletişimim kuvvetlendi, daha da ilerledi. Çevrem genişledi. Ahilik prensiplerine göre mesleği öğrenmeye çalışıyorum” ifadesini kullandı.