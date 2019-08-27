Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un önceki gün bir televizyon programında açıkladığı, özel okulların açılmasına yeni standartlar getiren yönetmelik taslağında bazı detaylar dikkati çekti. Yeni yönetmelik ile kimlerin özel eğitim kurumu açabileceği yeniden düzenlenerek bu okulların standartlarına ilişkin geniş kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Son aşamaya gelen yönetmelik ile kurumların hem fiziki hem de çevre şartlarını içeren standartlar da yeniden tanzim ediliyor. Düzenlemeyle özel okul standartlarının, maarif müfettişleri tarafından denetiminin daha da sıklaştırılması planlanıyor.

YÖNETİMİ BAKANLIK DEVRALACAK

Bakanlık, kapanma riski bulunan özel okullardaki öğrencilerin mağduriyetini en aza indirmek için mali tedbirleri de mercek altına aldı. Özel okul açmak isteyenler için açılış başvurularında vakıf üniversitelerinin kuruluşuna benzer bir çözüm yolunun uygulanması hedeflenmekte. Kapanan özel okulların öğrencilerinin ve velilerin mağduriyetini en aza indirmek için bu okulların açılması sırasında kurucularından “teminat” göstermeleri istenecek. Eğitimin kesintiye uğramaması için de Millî Eğitim Bakanlığı, okulun yönetimini devralacak. Açılışta istenen teminat, mali kaynak olarak kullanılacak. Teminat belirlemede öğrenci kontenjanı esas alınacak. Öte yandan Bakanlık, kapanan özel okul öğrencilerinden devlet okullarına geçmek isteyenlerin nakillerinde her türlü kolaylığı velilere sağlayacak.