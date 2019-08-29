Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni eğitim öğretim döneminde ilkokul ve ortaokulların birinci sınıflarına başlayacak yaklaşık 3 milyon çocuğun uyum eğitimlerinin okul çalışanları ve velileri de kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi için bir dizi yenilik hayata geçirilecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılında yaklaşık 3 milyon, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi uyum programına katılacak. Bakanlık, bu eğitimleri 5-6 Eylül’de başlatıp bütün yıla yaymak için bir dizi yeni çalışma yürüttü. Bu kapsamda “okula uyum anlayışı”, “öğrenmeye uyum şeklinde” olacak ve süreç, sadece yeni başlayacak çocukları değil, nakille gelen ara sınıfları ve okulda çalışanların tamamını ve velileri de kapsayacak. Ayrıca, okula uyum etkinlikleri konusunda illere, okullara ve öğretmenlere daha fazla esnek uygulama imkânı sağlanacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılında “okula uyum” konusunda planlanan çalışmalar arasında, yeni dönemde uygulanacak tasarım beceri atölyeleri, sosyal etkinlikler modülü, dijital içerikler, yeni programlar, kılavuzlar, ders kitapları gibi uygulamaların tanıtıldığı videolar gösterilecek.

DÖRT TATİL NEFES ALDIRACAK

Millî Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hâle getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi. Yaz tatilinden alınan iki hafta ise nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019’da başlayacak.