Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte istihdam alanında da hareketlilik başlayacak. Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Toplum Yararına Program’ın (TYP) bu dönem ve bir sonraki dönemde de sürdürülmesi kararı alındı.

80 BİN KİŞİ ÇALIŞTI

Geçtiğimiz yıl başlayan uygulama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk 100 Günlük İcraat Programı ilan ettiği ‘Güvenli Okul, Güvenli Gelecek’ başlığında yer alıyordu. İlk adım Millî Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan protokolle atılmıştı. Bu doğrultuda 80 bin kişi okulların başlamasıyla birlikte istihdam edilmişti.

Bu yılki TYP, önümüzdeki günlerde İŞKUR üzerinden alınacak başvuruların ardından, ders zilinin çalmasıyla birlikte başlayacak ve eğitim-öğretim süresince devam edecek. İlk etapta güvenlik görevlisinin alınacağı belirlenirken, kontenjan sayısının belli olmasıyla birlikte temizlik ve onarım işleri ile okul-aile arasındaki koordinasyonu sağlayacak kişiler için de alım yapılacak.

KRİTERLERİ İRDELEYİN

Başvuru yapacak kişilerin bir takım kriterleri taşıması gerekecek. Daha önce İŞKUR’un sunduğu az 3 iş teklifini mazeretsiz kabul etmeyenler yararlanamayacak. Ayrıca İŞKUR tarafından düzenlenen kurs ve programlardan yararlanan işsizler ancak 6 ay sonra başvuru yapabilecek.

MAAŞLAR DEVLETTEN

Programa katılacak kişilere İŞKUR tarafından asgari ücret düzeyinde maaş ödenecek. Ayrıca bin liralık SGK primleri de karşılanacak. Program süresi 9 ayla sınırlı olurken, aynı kurumda en fazla 2 yıl çalışılabilecek.



Sefa Bilgitekin ANKARA

