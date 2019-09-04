Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en itibarlı kuruluşları arasında gösterilen OECD’nin eğitim ayağı ve 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren araştırma kurumu PISA’nın direktörlüğünü yapan Andreas Schleicher, Türkiye’ye geldi. Schleicher, Bahçeşehir Üniversitesinde düzenlenen toplantıda, kaleme aldığı ‘Dünya Okulu: 21. Yüzyılın Okul Sistemi Nasıl Kurgulanmalı’ adlı kitabı hakkında bilgi verdi. Dünyada göçmen alan ülkelerin, eğitim kalitesinin düştüğü gibi yanlış bir algı olduğunu belirten Andreas Schleicher “Göçmenlerin yaşadıkları ülkelerin eğitim performansını düşüreceği gibi yanlış bir düşünce var. Onlara biraz zaman tanımak gerek” dedi.

ÖĞRETME KOLAY, ÖLÇME ZOR

En büyük sorunun eğitimin gerçek anlamda amacını kaybetmesi olduğunu ifade eden Schleicher, günümüzde belli bir şeyleri öğretmenin kolay olduğunu fakat ölçmenin zor olduğunun altını çizdi. Schleicher özetle şunları söyledi: Bazı şeyleri ezberliyoruz ama artık bir şeyleri biliyor olmanın bir önemi kalmadı. Çünkü Google da her şeyi biliyor. Bu sebeple artık dünya insanları bildikleriyle değil, bildikleri doğrultusunda yapabildikleriyle ödüllendiriliyor. Yeniliği artık eğitimde de görmemiz lazım. Kendi fikirlerimizi sonraki nesillere aktarmayı istiyor, sistemleri olduğu gibi kabul etmelerini bekliyoruz. Ama onların yeniliklere karşı açık olmasını sağlayamıyoruz. Öğrencilerin farklı şekilde öğrendikleriyle profesyonel bir eğitim sistemi kurmamız gerekiyor. Herkese aynı ilacı veriyoruz ve onların sağlıklı olmalarını bekliyoruz.