Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dershane sisteminin değişmesi sonrasında, yeni teknolojileri kullanarak sınavlara hazırlanmak son yılların en önemli trendi oldu. Birçok platform dershaneleri internete taşıdı. Bunlardan birisi de Kunduz... Öğrenciler, Türkiye’nin en iyi üniversitelerine ve yüksek puanlı bölümlere bu uygulama ile yerleşmeyi başardı. YKS, LGS, KPSS ve ALES sınavlarına hazırlanan öğrenciler dershaneye gitmeden veya özel ders almadan, kendi koşullarını değerlendirerek imtihana hazırlanıyor. İnternet çok daha ekonomik ve etkili bir seçenek sunuyor. Bu yılki YKS’ye Kunduz’la hazırlanan öğrencilerin %90’ı bir üniversiteye yerleşmeyi başardı.

∂ Hayalini gerçekleştirenlerden Elif Tuna Ulukan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine girmeyi başardı. Sınava hazırlıkta motivasyonun ve planlı çalışmanın önemine dikkat çeken Elif, gelişiminde yanlışlarını fark etmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

∂ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Busenur Toykuyu ise sınava hazırlık sürecinde Kunduz’u keşfetmeden önce yaşadığı en büyük sıkıntısının çözemediği sorular olduğunu söyledi ve ekledi: Masamın başında en fazla 5 dakika içerisinde elime ulaşan kapsamlı çözümler sayesinde yeterince stresli olduğum bu süreçte önemli bir derdime çare buldum.

∂ Kunduz’la sınava hazırlanarak Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümüne yerleşen Mehmet Ali Tükenmez, YKS 2019 ham puan sözelde 93’üncü ve ham puan EA’da 173’üncü olmak gibi önemli bir başarıyı elde etti.