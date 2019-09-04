Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darüşşafaka Cemiyeti, bu koşuyla okulda eğitim gören 120 öğrencinin 1 yıllık eğitim masraflarına destek olmak için 800 bin TL’nin toplanmasını hedefliyor. Darüşşafaka Cemiyeti, bu maratonda ‘Söz konusu eğitimse yardıma koşarız’ diyen eğitim sevdalılarının desteklerini bekliyor. İsteyenler “İyilik Peşinde Koş” (İPK) platformuna üye olarak yardımseverlik koşularına katılabiliyor. Darüşşafaka için koşarak ya da yürüyerek bağış toplayan gönüllüler, İPK sistemi sayesinde topladıkları bağış miktarını ve destekçilerini kolaylıkla takip edebiliyor.