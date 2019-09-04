Darüşşafaka Cemiyeti, bu koşuyla okulda eğitim gören 120 öğrencinin 1 yıllık eğitim masraflarına destek olmak için 800 bin TL’nin toplanmasını hedefliyor. Darüşşafaka Cemiyeti, bu maratonda ‘Söz konusu eğitimse yardıma koşarız’ diyen eğitim sevdalılarının desteklerini bekliyor. İsteyenler “İyilik Peşinde Koş” (İPK) platformuna üye olarak yardımseverlik koşularına katılabiliyor. Darüşşafaka için koşarak ya da yürüyerek bağış toplayan gönüllüler, İPK sistemi sayesinde topladıkları bağış miktarını ve destekçilerini kolaylıkla takip edebiliyor.
120 öğrenci için destek bekliyor
04.09.2019 - 08:38 | Son Güncelleme: 04.09.2019 - 08:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Darüşşafaka Cemiyeti, bu yıl 3 Kasım tarihinde 41’incisi düzenlenecek olan İstanbul Maratonu ile eğitimde fırsat eşitliği misyonuna katkıda bulunmaya devam ediyor.
Etiketler : Darüşşafaka Cemiyeti,
648120 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/648120.aspx
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