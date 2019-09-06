Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası’nda konuştu. Bakan Selçuk, velilerin gündeminde yer alan kayıt parası, ara tatiller, lise ve ilköğretim tasarımı ile ilgili birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. İşte öne çıkanlar:

BAĞIŞ TALEBİ: Velilerimiz ‘vermek istemiyorum’ dediğinde ‘kaydınızı yapmıyoruz’ durumu söz konusu değil, yasal olarak bu mümkün değil. Tek bir velimiz okula kayıt yaptıramıyorsa çözümü için ne gerekiyorsa yaparız. İlçe ve il millî eğitim müdürlükleri bu konuda masalar oluşturdu. Öğrencinin kaydı zaten o okulda önceden yapılmış. Nereye gideceği belli. Bu durumda veliler ücret konusunda kayıtla tehdit edilemez. Her bir okulun fiziksel, sosyal imkânlar, ücretli, kadrolu öğretmen oranı ve benzeri konularda imkânlarına bakıp ona göre öğrenci başına o okula katkı sağlama matrisi oluşturduk.

ARA TATİLLER: Bu, kalıcı bir sistemdir. Yazın okullar tatil olduğunda veliler çalışırken çocuk nasıl boşta kalıyorsa dönem içinde de aynı. Veli için 180 iş günü değişmedikçe büyük bir değişim yok. Diyoruz ki çocuklarımız bu tatilde şunları şunları yapabilir. Çocuklarımızın akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, duygusal gelişimlerinin de desteklenmesi için bu tatili fırsat bilmek istiyoruz. Bizim şu anda 180 günle ilgili değişiklik yapma planımız yok. Çünkü o tarihte çocuklarımız bir takım gençlik kamplarımızda, bazı akredite sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili çalışmalarda, okullarımızın içerisindeki bazı kulüp çalışmalarında, bazı akademik destek çalışmalarında... Bununla ilgili 30’un üzerinde iş ve işlem basamağımız var. Çocuklarımızın akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, duygusal gelişimlerinin de desteklenmesi için bu tatili fırsat bilmek istiyoruz. Bunun için de hazırlıklarımız sürüyor.

SINIF GEÇME: Ortaöğretimde sınıf geçme yönetmeliğinde sınıfta kalmaya ilişkin, tüm düzenlemeler hazırlandı, 2020-2021 yılından itibaren uygulayacağız. 4+4+4 başladığı yıl ilkokula başlayan çocuklar, 2020-2021 eğitim yılında lise 1’e başlayacak. Bizim çağ nüfusumuz normalde 1 milyon 200 bin civarındayken o sene 1 milyon 800 bin küsur olacak.

ÖĞRENME FARKLILIĞI: Okullar arasında öğrenme farklılıkları yüzde 40’a yakın. Bu yüzde 10’un altında olmalı. İmkân, öğrenme farklılıklarını azaltma hedefimiz var. Bu farklar azaldığında sadece belirli bir kesim okula yönelmek durumunda kalmayacak. Bir finansman problemi var burada.