Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Program bu yıl iki gün şeklinde uygulanacak. Bu kapsamda uygulama “öğrenmeye uyum” şeklinde tüm eğitim-öğretim yılına yayılacak. Bu yıldan itibaren okula uyum sadece yeni başlayacak çocukları değil, nakille gelen ara sınıfları ve okulda çalışanların tamamını ve velileri de kapsayacak organizasyonlar şeklinde uygulanmaya başlandı. Sınıflarda velilerin de bulunduğu eğitimlerde öğrenciler okula dair merak ettiklerini öğretmenlerine sordu. Çocuklarla beraber aynı mutluluğu yaşayan yeni öğretmen Salih Gökpınar “Öğrenciler kadar ben de heyecanlıyım. Ortamı düzenledik. Umarım onlar adına çok çok mutlu bir yıl olur” dedi. Aileleri uyaran Psikolog Esma Kınalı ise “Çocuğun ilk haftalarda yaşayabileceği uyum problemleri normaldir. Bu, değişikliğe uyum sağlama çabası olduğunu gösterir. Ancak bu süre 1 ayı geçerse uzmandan destek alınabilir” dedi. Öte yandan okul çevrelerinde çalışmaları artıran polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları ve kişileri durdurarak didik didik aradı.