Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Açılışta konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel “Yüzümüzün akıyla dünyanın en güzel kampüslerinden birisini Rize’ye yaptık” dedi. Türkiye’de iyi olmanın yetmediğini ve dünyada da en iyi olmak için çaba gösterdiklerini dile getiren Yücel “Yaptıklarımızı artık evrensel boyutlarda yapmalıyız. Bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinin uyguladığı STEM eğitiminin ülkede öncülüğünü yapıyoruz. ABD ve Almanya’da gündeme gelen bu eğitim modeli aslında İran’da İslam âlimi Harezmî’nin ortaya koyduğu sistem” diye konuştu.