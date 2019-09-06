Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Ek yerleştirmeler bu yıl üniversiteye yerleşemeyen adaylar için son şans... Üniversitelerin herhangi bir bölüm ve programına yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme tercihleri başladı. Son gün 11 Eylül... Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, ek tercih yapan öğrencilerin ilgili bankalara 20 lira yatırmaları uyarısında bulundu. Ek yerleştirme ücreti, 12 Eylül tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecek. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacak. Boşta kalan öğrencilere tercih yapmalarını öneren Karahancı “Öğrencilerin bu şansı mutlaka değerlendirmeleri gerekiyor. İlk yerleştirmeden yaklaşık 210 bin öğrenci açıkta kaldı. 200 bine yakın da boş kontenjan var. O yüzden öğrencilerin tercih yapmalarını tavsiye ediyorum. Dikkatli tercih yaptıklarında mutlaka üniversitelere yerleşebilirler” ifadelerini kullandı.

ÇOCUĞUNUZA GÜVENİN

İlk yerleştirmede öğrencilerin tercih yaparken daha seçici davrandığını belirten Karahancı “Bu yıl öğrenciler bilinçli tercih yaptı. Gitmek istemedikleri bölümleri yazmadılar. Tercih yapmak isteyen öğrenci için boş kontenjanı olan çok bölüm var. Hangi bölümü istiyorsa öğrenci, doğru tercih yapması gerekiyor. 200 bin boş kontenjanın içinde kendisine bir yer bulacaktır. Aileler çocuklarına güvenmelidir” dedi.