Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Tüm bunların sonucunda da robotlar günlük hayatımızda daha çok yer almaya başlıyorlar. Robot devriminin her sektörde farklı bir gelişim gösterdiğini belirten Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Kuru “2022 yılına kadar robot kullanımında insansı robotlar %23 (finans sektöründe %35), sabit robotlar %37 (otomotiv ve tedarik zincirinde %53), hava ve su altı robotları %19 (petrol ve gaz üretiminde % 52), insansı olmayan robotlar %33 (otomotiv ve tedarik zincirinde %42) düzeyine ulaşacak” dedi.

YÜZDE 42’Sİ DEĞİŞMELİ

Yeni gelişen mesleklerin işgücündeki payının da 2022’ye kadar %16’dan %23’e çıkacağını anlatan Kuru “75 milyon iş pozisyonu insandan makine ve algoritmalara kayıyor, bir yandan da 133 milyon yeni iş pozisyonu doğuyor. 2022’ye kadar çalışanların bilgi ve becerilerini güncellemeleri için yılda ortalama en az 1 ay eğitim almaları gerekir” ifadelerini kullandı.