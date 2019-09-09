Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz tatilinin ardından 18 milyonun üzerinde öğrenci ve bir milyonu aşkın öğretmen, bugün dersbaşı yapacak. Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. Öte yandan okul alışverişini son ana bırakanlar dün mağazalara akın etti. Veliler telaş içindeyken dükkân sahiplerinin yüzü güldü. Bu arada Gümüşhane’de öğrencileri cep telefonu ve teknoloji bağımlılığından uzak tutmak amacıyla “Telefonum dolapta, aklım derste” sloganıyla çalışma yürütüldü.

Burada bulunan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Cep telefonu sınıflarda ders esnasında kullanılıyor olması, ‘öğrenmenin kalitesine ilişkin olumsuz etki oluşturuyor’ dediğimiz hususlardan biri. Gümüşhane’de okullara telefon getirilmesinin kaldırılmasıyla ilgili veli, öğrenci ve öğretmenlere yönelik çalışmalar yaptık. Çok büyük ölçüde de başarılı oldu. Türkiye’deki bütün okullarda da bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, velilere tavsiyelerde bulundu. Arıca “Sofrada tüketilen sağlıklı besinler, çocuğun beslenme çantasında yer almalı. Çocuklara mutlaka kahvaltı yaptırılmalı. Badem, fındık, ceviz, fıstık yedirilmeli” dedi.

ÖĞRETMEN SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Millî Eğitim Bakanlığı “Millî Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2018-2019” verileri açıklandı. Liste şu şekilde...

∂ Türkiye’de örgün eğitim alan okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 18 milyon 108 bin 860 öğrenci bulunuyor.

∂ Örgün eğitim kurumlarında 2018-2019 eğitim öğretim yılında görev yapan öğretmen sayısı 1 milyon 77 bin 307 oldu.

∂ Örgün eğitimde, 54 bin 36’sı resmî, 12 bin 809’u özel, dördü açık öğretim olmak üzere toplam 66 bin 849 okul bulunuyor.

∂ Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin toplam örgün eğitim içindeki oranı yüzde 8,7.

KIRTASİYE TİMİ

Adana Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, dar gelirli ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı için “tim” oluşturdu. Tim, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’ndeki evleri gezip ihtiyaç sahibi öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıttı. İlkokul 3. sınıfa başlayacak olan 9 yaşındaki Hatice Ateş, polisin hediyelerinin karşısında mutluluk gözyaşı döktü. Bu sırada bir kadın polis memuru da ona sarılıp öperek sevincini paylaştı.