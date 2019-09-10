Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Geçtiğimiz yılların en çok rağbet gören meslek gruplarından mimarlık ve inşaat mühendisliğinde kontenjanlar bu yıl boş kaldı. Ek yerleştirme süreci devam ederken Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özay Gürtuğ, adaylara “Bugünün şartları ile tercih yapmayın” uyarısı geldi. Gençlere “Büyük resme bakın” çağrısı yapan Gürtuğ, gelecek yılların bu iki meslek grubu için yeni fırsatlara açık olduğunu söyledi. Dekan Gürtuğ “Türkiye’mizin etrafına bakalım. Suriye harap olmuş, Irak yıkılmış… Benim öngörüm üç-beş sene içerisinde bu ülkeler istikrara kavuşacaktır ve bu yıkılan ülkeler tekrar inşa edileceği zaman bunu en yakın konumda olan Türkiye’nin mimarları ve inşaat mühendisleri yapacaktır” diye konuştu. Mimarlığın “özel” bir meslek olduğunun altını çizen Gürtuğ, matematik bilgisinin yanı sıra hayal gücünün de önemine dikkat çekti. “Mimarlık, sayısal puan türüyle alıyor. Ancak kişinin matematik bilgisi yanında hayal gücünün de olması gerekiyor. Mimarlar hayal eder ve tasarlarlar. Mimarlık tarihini incelediğimiz zaman da hep bu gerçek çıkıyor karşımıza” dedi.