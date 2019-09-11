Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Özel okul ile devlet okulu arasında servis ücreti konusunda fark olamayacağı belirtilirken velilere uyarıda bulunuldu. İstanbul Servisçiler Birliği Başkan Yardımcısı Erhan Ersin, hem esnafın hem de velilerin servis ücretleri konusunda mağdur edilebildiklerini vurgulayarak şunları söyledi: Kesinlikle okul ve ev arasındaki mesafeyi ölçüp resmî listedeki fiyatın üzerinde ödeme yapmasınlar. Kanunen yasak. Kanunen UKOME’nin belirlediği bir fiyat var. Tüm odalar ve birimler o fiyatı açıklıyor. O fiyatların üzerinde ücret ödemek mecburiyetinde değiller ama şöyle bir durum var; rehber personelin bulunduğu araçlarda, verilen fiyatın yüzde 35 üzerinde ödeme yapmaları gerek. Hostes yani rehber personel dediğimiz kişiler çalıştığı için yüzde 35 ek ücret alınır. Gelir seviyesi yüksek insanlardan fazla ücret de talep ediliyor. 153’ü arayarak şikâyet edebilirsiniz.