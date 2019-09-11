Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Kadıköy Anadolu Lisesinde yeni gelen öğrencilere ‘karşılama töreni’ adı altında simit atıldı. Skandal görüntülere sosyal medyadan tepkiler yağdı. Kullanıcılar simitin nimet olduğunu ve yere atılmasının kesinlikle kabul edilmeyeceğini belirttiler. Okulun öğrencileri ise ‘gelenek’ diyerek yaşananlara arka çıktı.

SİMİTLER BAYATMIŞ!

Kadıköy Anadolu Lisesine giden bir öğrenci: Okulun simgesi martı olduğu için, bildiğiniz üzere de martılara simit atılır. Biz de yeni gelen öğrencilere, hazırlık sınıflarına ‘martı’ diyoruz. Yeni martılar. Öyle oldukları için biz de onlara simit atıyoruz. Atılan simitler genelde bayat oluyor. Sosyal medya üzerinden temizlik işçilerine çok yüklendiler ama toplanan simitler sokak hayvanlarına veriliyor. Öğrenci Yiğit Divriklioğlu da “’Hiçbir öğrencinin canı yanmıyor. Biz bunu ne vahşet için ne de öğrencilere zarar gelmesi için yapıyoruz. Kesinlikle israf olmuyor. Zaten kurumuş ve bayat simitleri kimsenin yiyebileceğini düşünmüyorum. Bu bizim bir geleneğimiz” dedi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Kadıköy Anadolu Lisesindeki “etkinliğe” ilişkin inceleme başlattı. Millî Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada “Kadıköy Anadolu Lisesinde, yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında ‘Liseye yeni başlayan öğrencileri karşılama’ adı altında gerçekleştirildiği ifade edilen söz konusu ‘etkinlik’le ilgili olarak müdürlüğümüzce inceleme işlemi başlatılmıştır” denildi.

BU YAŞANAN MANZARAYA BEN DE KARŞIYIM!

Tepkilerin ardından Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürü Ali Fuat Güney gazetemize konuştu. Güney şunları söyledi: İki senedir bu okulda müdürlük yapıyorum. Buraya geldiğim günden beri bu manzarayı durdurmak için mücadele veriyorum... Nimet, kitap ve tabiata büyük önem veriyoruz. Bunun yanlış olduğunu her platformda dile getiriyorum. Mezunlardan bunun için linç yedim. Bugün simit atanlar da okuldan mezun olan gençler. Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Destanı’nı örnek vererek yapılanın yanlış olduğunu anlattım. Bu, minimize olmuş hâli. Gelenek adı altında yapılan bu adım değerlerimize ters... Tamamen bitirmek için mücadelem sürecek.