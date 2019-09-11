Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Karaca, İTÜ’nün eğitim ve araştırma olanaklarının İTÜ Ortaköy MTAL’nin öğrencilere sunacağı olanakları belirterek “Okulun eğitmen kadrosu, yabancı dil imkânları, ders içeriklerinin yeterliliği, imtihan sistemlerine ve müfredata uygun olarak derslerin en verimli şekilde aktarılması çok önemli kriterlerdir” ifadesini kullandı. Karaca, Türkiye’nin çeşitli illerinden öğrencilerin varlığını işaret ederek, şöyle devam etti: Ailelerimiz, evlatlarınız artık bize emanet onları biz himaye edeceğiz. Üniversitemiz ile çok daha iç içe hareket edecekler. Laboratuvarlarımız ve benzeri yerlerde hocalarımız derse girecek, ayrıca öğrencilerimize burs vereceğiz. Bu alanda sizler fark oluşturacaksınız. Okul dünyanın en güzel yerlerinden birinde bulunuyor. Bu da size ayrı bir motivasyon kaynağı teşkil edecek.