Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL

Tanıtım toplantısında konuşan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu “Bundan daha önemli bir iş yok. Yol arkadaşlarımla birlikte proje açık çek veriyoruz” dedi. Projede ilk bağışı da Feyzioğlu yaptı. “Gerideki başarımız, burada çok başarılı olacağımızın en önemli göstergesidir” diyen TBB Başkanı: Türkiye’nin her yerinde nice Einsteinlar var, nice Beethovenlar var, nice atom mühendisleri var ama belki de ayakkabı boyacılığı yapıyorlar. Belki de pazarda hamallık yapıyor, salatalık satmak zorunda kalıyor. Bunlar da önemli ama potansiyeli Türkiyeyi aydınlatacak ve geleceği taşıyacak o potansiyeli TEV sayesinde hayata geçireceğiz.

Proje her ilden en az bir hukuk öğrencisine burs desteği sunulması hedefleniyor. Hangi ilden ne kadar bağışın yapıldığı hukukcununegitimi.com web sitesinden görülebiliyor. Çalışmada, Türkiye’nin 81 ilinin geleceğin hukukçularının eğitimi için iyilikte yarışacağı öngörülüyor.