Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müfredat, sektörün talepleri doğrultusunda yenilendi. Bu kapsamda imzalanan protokol ile ilk 11 okul öğrencileri yaz staj programına bu yıl başladı ve başarıyla tamamladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Millî Eğitim Bakanlığı ile geçen yıl protokol yapıldığını hatırlattığı açıklamasında, 11 okulun staj programına bu yıl başladığını, başarıyla tamamladığını, ancak sayının yetersiz olduğunu belirterek “Sayıyı önümüzdeki seni için 50 okula çıkarıyoruz. Sonra aşamalı şekilde 2023 yılına kadar 200 okula çıkaracağız” dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un imzaladığı yeni protokolle ayrıca bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, eitimde dramadan Türkçenin kullanımı ve diksiyona, akıl ve zekâ oyunlarından bilgi okur yazarlığı ile masal anlatıcılığına, görsel sanatlardan sahne sanatları ile sinema eğitimine varan birçok konuda eğitim verilecek. Protokolle kütüphaneler eğitim ve etkinlik projeleri kapsamında hem mekân hem de eğitim faaliyetleri ile etkinlikleri destekleyici unsur olarak kullanılacak. Ayrıca, öğretmenlerin Devlet Tiyatroları sanatçıları ile birlikte tiyatro oyunları hazırlaması ve sahnelemesine de imkân sağlanacak.