Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Başta vatandaşlar, olmak üzere bazı kadın sivil toplum kuruluşları ve sendikalardan maddenin kaldırılması için ardı ardına açıklamalar geldi. Sosyal medyadan da yorumlar yapıldı. Tartışmalara son noktayı yine MEB koydu. 26’ncı madde hedef listeden çıkarıldı. Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinde yer alan “toplumsal cinsiyet eşitliği” ibaresi de kaldırıldı. Öte yandan, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” tartışmaları çok daha eskilere dayanıyor. Proje (ETCEP), 2014-2016 yılları arasında Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilmiş ve MEB koordinasyonunda yürütülmüştü. MEB’e bağlı bazı orta öğretim okullarında uygulanan ETCEP, 2016 Eylül ayında sonlandırılmıştı. Geçtiğimiz yıl Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un okullarda toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan projelerin yaygınlaştırılacağını açıklamasından sonra tepkiler daha da artmıştı.