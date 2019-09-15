Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, makamında çalıştığı sırada çekilen videoyu paylaştı. Videoda, Bakan Selçuk’un okul ziliyle çalan telefonuna bakması yer alıyor. Bakan Selçuk, videoyu, "Çocukların okul zilini telefon zili yaptım. Her çaldığında yanımda çocuklar koşuyor, beraber teneffüse çıkıyoruz sanki. Tavsiye ederim güzel oluyor" notuyla paylaştı. Paylaşım büyük beğeni topladı.
Bakan Selçuk'tan 'okul zili' tavsiyesi
15.09.2019 - 18:35 | Son Güncelleme: 15.09.2019 - 18:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığın tüm ilköğretim kurumları için hazırladığı okul zilini telefon zili yaptığını açıkladı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Ziya Selçuk,okul zili,
650509 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/650509.aspx
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