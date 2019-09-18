Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL

Metodbox 40 yazılımcı ve yaklaşık üç sene süren çalışmanın sonunda şekillendi. Platform tamamen dijital tabanlı bir öğrenim metodu ve Türkiye’de ilk defa uygulanıyor. Metodbox çocuklar neye eğilimi varsa ona uygun testler, çalışmalar ve oyunlara yönlendiriyor. Öğretmenler, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından kullanılması hedefleniyor. Toplantıda konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel “Metodbox, hem öğrencilerimize hem öğretmenlerimize yardımcı olacak. Öğretmenlerimize öğrencilerini daha iyi anlamaları için çok önemli veriler sunacak. Öğrencilerimize ise dijital bir mentor olarak hizmet verecek” dedi.