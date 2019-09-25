Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması için ilgili mevzuat doğrultusunda 2010 yılından itibaren toplam 601 millî sporcuyu öğretmen olarak atadığını kaydetti. Manisa’dan TBMM Dilekçe Komisyonuna yazan E.T, millî sporcu öğretmen atamalarının 2016’dan beri yapılmadığını belirterek, atanmalarını talep etti. Dilekçeyi işleme alan komisyon, konuyu MEB’e sordu. MEB’den gönderilen cevapta millî sporcuların atanmasıyla ilgili şunlar kaydedildi:

¥ Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Dünya Üniversiteler Arası Spor Oyunları, Akdeniz Oyunları ile Dünya Askerî Oyunlarında ferdî veya takım hâlinde yarışmalarda ilk üç dereceye girenler;

¥ Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler veya ümitler kategorilerinde Dünya veya Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askerî Sporlar Konseyince yapılan Dünya veya Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler;

¥ Bu belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on defa ülkemizi temsil ederek millî sporcu belgesi almış olanlar, öğretmenlik için aranan genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla, imtihan şartı aranmaksızın beden eğitimi alanında aday öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunabilir.

Bakanlık E.T’nin 1 Şubat 2019’da Kayseri ili Develi ilçesinde bir teknik liseye sözleşmeli beden eğitimi öğretmeni olarak atandığını kaydetti.