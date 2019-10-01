Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu okullarda eğitime dün ara verildi. İstanbul Valiliği, hasarlı okulların güçlendirilmesi ya da yıkılıp yeniden yapılması için çalışmalara en kısa sürede başlanacağını bildirdi. Hasarlı okullardan biri olan Avcılar’daki Abdülkadir Uztürk Ortaokulunun dış ve iç kısımlarında orta büyüklükte çatlaklar meydana geldiği görüldü. Okul kapısında bekleyen veliler, çocuklarının geleceği hakkında yetkililerden bilgi istedi. Yetkililer, öğrencilerin yan tarafta bulunan ve aynı adı taşıyan ilkokulda eğitime devam edeceğini söyledi. Veliler, sınıfların yetersiz olduğunu belirtip bu karara tepki gösterdi. Bahçelievler’de de ağır hasar tespit edilen Yenibosna Ortaokulunun yeni yapılan Piri Reis Anadolu Lisesine taşınmasına kararlaştırıldı. Bahçelievler Belediyesi ekipleri, lisede eğitim öğretim için hazırlıklara başladı. Öte yandan Valilik, öğrencilerin geçici eğitime devam edeceği okulların listesi açıkladı. Listeyi görmek için QR kodu cep telefonunuza okutunuz.

İstanbul'da hasarlı 29 okuldaki öğrencilerin geçici eğitim yerleri belli oldu