Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Özel okullar karşı karşıya kaldıkları problemler ile gündemdeki yerini koruyor. MEB kapsamlı bir hazırlık içeresinde... Sektörde yaşanan meseleleri ve çözüm önerilerini Vizyon Koleji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Özbek ile konuştuk. Özbek’e göre özel okulların kurtuluş reçetesi: Akredite edilmiş okul yönetim şirketleri... “Özel okul açılmasına düzenleme gelmeli” diyen Özbek, kaldırılan teşviklerin de artarak geri gelmesi taraftarı. İşte Özbek’in sorularımıza verdiği cevaplar:

∂ Özel eğitim kurumlarının artışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Önüne gelen peş peşe okul açtı. Bunun kontrolü yapılmadı ve kota konulmadı. Okul açmak isteyen kişide finansal takip aranmadı. Sıkıntı burada. On iki bin özel okulun 200 tanesinin kapanacak açıklamaları çok yüksek bir oran değil burada asıl odaklanılması gereken boş kontenjanlar. Özellerde 1 milyon 400 bin öğrenci var kapasite ise 3,5 milyon. Yüzde 40’lık bir doluluk. Batmıyorlar ama ciddi zarar ediyorlar. Bir düzenleme şart. Kaldırılan teşvikler kesinlikle artarak geri gelmeli.

∂ Çözüm için ne öneriyorsunuz?

Bir özel okul sahibi eğitim, finans, marka yönetimi birçok alt başlığı iyi bilmeli. Bunları anlamıyorlar daha önce öğretmenlik yapmış ardından başarılı bir genel müdür olmuş isme milyonluk yatırımı emanet ediyorlar. Müdür gittiğinde ise sistem çöküyor, istikrar kalmıyor. Topyekûn bir zarar başlıyor. Ülkemizde AVM sektörünü patlatan AVM yönetim şirketleridir. İş adamı bu şirketlere gidip ‘benim bu kadar param var AVM açıp paramı burada değerlendirmek istiyorum’ diyor. Gerekli bütün işi bu ekipler üstleniyor. Özel okullar için de aynı yöntem uygulanmalı. Bunun en sağlam ve kurtuluş yolu: Akredite edilmiş profesyonel okul yönetim şirketleri. Senin bütün planlamanı yapacak ve takipte kalacaklar. Finansal gidişatı kontrol edecekler. Batmalar böylelikle ortadan kalkacak.

∂ Meslek liselerinin gidişatı için ne düşünüyorsunuz?

Şuanda üniversite mezunu gençler iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Okullar klasik metotla iş yapıyor. Sektörden habersizler. Özeleştirilmiş liseler, özel meslek liseleri büyük çözüm olacak. Gelecek doğru okunup o alanlara yönelik insan yetişmeli. Bu, devlet eliyle olmamalı. Devlet özel sektörün dinamizmine yetişemiyor. İnisiyatifi özel sektör almalı. Meslek lisesi problemini çözemezsek 2023 ve sonraki hedefleri karşılayamayız. O yüzden özel önem verilmeli.

∂ Meslek lisesi gerçekten memleket meselesi mi?

Gerçekten memleket meselesi. Bu olmadan ülkenin üretim kapasitesini artırmak kolay değil. Dünyada baktığımız zaman büyük holdingler fabrikaların içine eğitim merkezi ve liseler kuruyorlar. Türkiye’de birkaç somut atıldı, bunun devamı gelmeli. Dikkat ederseniz hemen mesleğe yönelim başladı ve kalite konuşur olduk. Siz doğru bir arz sunduğunuz zaman hemen nitelikli bir alıcısı çıkıyor. Devletin başarısız liselerine kimse gitmek istemezken arkasında güçlü sanayi kuruluşunun olduğu yere insanlar gider.