Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınırda eğitime ara verilen okullar için açıklamada bulundu.

Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Eğitime ara verilen okullarımızda öğrencilerimizin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapılmıştır. Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz. Her şekilde eğitimin devam etmesi için gereken tedbirlerin alınması esastır.

Nakil yapmak isteyenler bu yıla özel kayıt yapabilecek.

Yerleşim birimi içindeki başka bir okula bu eğitim-öğretim dönemi olmak üzere nakil yapılabilecektir.

Telafi eğitimi için gerekli planlamalar yapıldı. Ara tatillerde telafi programları yapılacaktır"