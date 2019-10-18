Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üniversitelerin özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programları için merkezî yerleştirme sınavıyla öğrenci alanların aksine başarı sırası şartı bulunmuyordu. Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında üniversitelerin bazı alanlarına başarı sırası şartı getirilmesine ilişkin yeni bir karar alındı. Buna göre, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) özel yetenek sınavıyla öğrenci alacak öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için imtihanın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) en düşük 800 bininci başarı sırasına sahip olma şartı aranacak. Özel yetenekle öğrenci alan öğretmenlik bölümlerine başvuru için TYT’deki barajı da geçmek gerekecek.

ÖĞRENCİLER BİLGİLENDİRİLDİ

2018 ve 2019 YKS kılavuzlarında diğer öğretmenlik programlarında olduğu gibi özel yetenekle öğrenci alan programlara da başarı sırası şartı getirileceği, sınava girecek öğrenciler için 2 yıl önce duyuruldu. Bu yılki YKS sonuçlarına göre, özel yetenek sınavıyla girilen öğretmenlik programlarına 1 milyon 761 bininci sıradaki öğrenci kabul edilmişti. TYT’de 800 bin başarı sırası şartı getirilen özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarında, özel yetenek sınavıyla öğrenci alımı hususunda herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak. Öte yandan, merkezî yerleştirme sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programları için AYT’den en düşük 300 bin başarı sırası şartı devam edecek.