Gazi Üniversitesi 61 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alımı yapacak. Peki ilan detayları neler? Kaç kişi alınacak, hangi bölüme eleman alınacak? İşte Gazi üniversitesi eleman alımı, Gazi üniversitesi iş başvurusu, Gazi üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı detayları... Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Gazi Üniversitesi 61 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı| Başvuru detayları neler?
18.10.2019 - 23:25 | Son Güncelleme: 18.10.2019 - 23:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gazi Üniversitesi 61 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alımı yapacak. Peki ilan detayları neler? Kaç kişi alınacak, hangi bölüme eleman alınacak? İşte Gazi üniversitesi eleman alımı, Gazi üniversitesi iş başvurusu, Gazi üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı detayları...
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657160 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/657160.aspx
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