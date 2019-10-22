Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde okulların fiziki donanımlarını yerinde inceledi. Burada konuşan Denemeç, eğitim hadisesinde Türkiye’nin Finlandiya ve Singapur gibi ülkelerle kıyaslanmasını eleştirdi. Türkiye’nin eğitim ölçeği çok büyük bir ülke olduğunu ifade eden Denemeç şunları söyledi: On sekiz milyon öğrencisi, 130 bine yakın okul binası var. Bu kadar büyük ölçekte eğitim vermekte olan bir ülkeyi, bazen bu alanda çok küçük ölçekte olan Finlandiya gibi, Singapur gibi ülkelerle mukayese ediyorlar. Ondan sonra da bir sürü eleştirel yorumlarda bulunuyorlar. Bizim eğitim sistemimiz içerisindeki sadece Suriyeli ve diğer yabancı çocukların toplamı 680 bin. Bu rakam Finlandiya’daki bütün eğitim sistemindeki öğrenci sayısıyla eşit.

MALİ KÜLFET ÇOK FAZLA

Millî eğitimde metotları yavaş yavaş güncellemeye ve değiştirmeye çalıştıklarını kaydeden Denemeç “Burada iki sıkıntı var. Bir tanesi, maddi olarak sistemin çok büyük olmasının beraberinde getirdiği mali bir külfetin de olması. Bunu bir anda yapabilmek mümkün değil. Bu kadar büyük bir sistemi bir anda değiştirmekte doğru değil. Dönüşümü yavaş yavaş yaşatmak lazım. Onu da yaşıyor zaten Türkiye. Şimdi bunu yaparken, dediğim gibi maddi imkân ve kitlenin büyük olmasından dolayı hızlı yapmamız mümkün değil. Aynı başarıyı her yerde yakalayabilmemiz pek mümkün olmuyor” dedi. Türkiye’de taşımalı olarak eğitim verilen çocuklara senede 3,6 milyar liralık harcama yaptıklarını aktaran Denemeç “Taşıt masrafı ve onların yemeklerini vermekle bizim bütçemizden 120 milyar liraya yakın para gidiyor. Buna ilaveten Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 900 bin öğretmenimiz var. O yüzden de kendimizi tenkit ederken bu konularda biraz daha toleranslı olmakta fayda var. Mutlaka eksiklerimiz var ama eldeki imkânlarla yapılacakların en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha ileriye götürmek mümkün değil mi? Tabii ki mümkündür” diye konuştu.

Okulların pansiyon ücretleri belirlendi

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri 2020’de ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında yüzde 8,6 artışla 3 bin 660 liraya yükselecek. Mesleki ve teknik okul ve kurumlar ile 3.308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların da pansiyon ücretleri yüzde 8,7 artacak ve 4 bin 110 lira olacak.